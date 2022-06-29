***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDGN Solar Enerji Girişim A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGüneş enerjisi santrallerini işletmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi23.589.850 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.06.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları%77.53'ü peşin olarak kalan bakiye ise 30.12.2022 tarihine kadar ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı6.440.000Beher Payın Alış Fiyatı12 $Toplam Tutar1.547.704 $Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)27,30Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)27,30Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)27,30Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,65 (29.06.2022 TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır.)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)28.96Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket toplam kurulu gücü 2.26 MWp artacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ GREENONE YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTicari İlişkiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat uyarınca zorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.06.2022 tarih ve 2022/15 sayılı toplantısındaKartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak büyüme stratejimiz başta YEKDEM kapsamındaki güneş enerjisi santralleri olmak üzere, Şirketimizin verimlilik kriterlerini karşılayan, tamamı yenilenebilir enerji ve çevreci enerji kaynaklarına dayalı olarak mevcut güç kapasitemizi geliştirmek ve sürdürülebilir karlılığımıza katkı sağlamaktır. Bu kapsamdaİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Semayesi Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. hisselerinin %27,3'ünün 1.547.704 $ bedel karşılığında satın alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. bünyesindeKonya ve Mersin illerinde hali hazırda işletmede ve toplam kurulu gücü 11.08 MWp olan güneş enerjisi santralleri bulunmaktadır. Bu santraller, ürettikleri elektriği geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 133 USD MWh fiyatla devlet alım garantisi ile satmaktadır. Hisselerinin satın alım bedelleri şirketimizin olağan faaliyetlerinden nakit akışları ile ödenecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040174BIST