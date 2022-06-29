***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.06.2022 19:27
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/06/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DGN Solar Enerji Girişim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güneş enerjisi santrallerini işletmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
23.589.850 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.06.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
%77.53'ü peşin olarak kalan bakiye ise 30.12.2022 tarihine kadar ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
6.440.000
Beher Payın Alış Fiyatı
12 $
Toplam Tutar
1.547.704 $
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
27,30
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
27,30
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
27,30
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,65 (29.06.2022 TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır.)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
28.96
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket toplam kurulu gücü 2.26 MWp artacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ GREENONE YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ticari İlişki
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.06.2022 tarih ve 2022/15 sayılı toplantısında
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak büyüme stratejimiz başta YEKDEM kapsamındaki güneş enerjisi santralleri olmak üzere, Şirketimizin verimlilik kriterlerini karşılayan, tamamı yenilenebilir enerji ve çevreci enerji kaynaklarına dayalı olarak mevcut güç kapasitemizi geliştirmek ve sürdürülebilir karlılığımıza katkı sağlamaktır. Bu kapsamda
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Semayesi Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. hisselerinin %27,3'ünün 1.547.704 $ bedel karşılığında satın alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. bünyesinde
Konya ve Mersin illerinde hali hazırda işletmede ve toplam kurulu gücü 11.08 MWp olan güneş enerjisi santralleri bulunmaktadır. Bu santraller, ürettikleri elektriği geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 133 USD MWh fiyatla devlet alım garantisi ile satmaktadır. Hisselerinin satın alım bedelleri şirketimizin olağan faaliyetlerinden nakit akışları ile ödenecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040174
BIST