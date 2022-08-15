***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:20
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21.1. 68.353.998 31.034.687 46.418.258 20.141.659
Satışların Maliyeti
21.2 -36.130.853 -19.870.337 -14.828.189 -11.833.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.223.145 11.164.350 31.590.069 8.308.519
BRÜT KAR (ZARAR)
32.223.145 11.164.350 31.590.069 8.308.519
Genel Yönetim Giderleri
22. -2.685.094 -1.539.158 -1.323.297 -904.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1. 1.414.499 451.862 1.410.860 368.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2. -369.089 -3.947.753 -14.300 -3.587.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.583.461 6.129.301 31.663.332 4.185.223
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1. 250.900 240.807
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24.2. -870.748 -870.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 416.044 416.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.379.657 6.129.301 31.449.435 4.185.223
Finansman Gelirleri
25.1. 126.336.992 43.290.057 78.141.867 12.878.123
Finansman Giderleri
25.2. -99.258.683 -35.629.048 -48.299.855 -13.763.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.457.966 13.790.310 61.291.447 3.299.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.588.265 152.719 30.171 427.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.588.265 152.719 30.171 427.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürüdürüen Faaliyetlerden Sulandırılmış Adi Pay Başına Kazanç 27.1. 1,07000000 0,31000000 1,11000000 0,08000000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.478.723 25.780.853
Dönem Karı (Zararı)
59.046.231 13.943.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.527.577 3.745.038
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14. 23.623.926 15.063.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
207.449 40.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 82.902 11.783
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -41.449 28.245
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 165.996
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.968.319 -11.206.220
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.968.319 -11.206.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
870.748
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 870.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -23.045.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.588.265 -152.719
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
250.900
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
250.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.095.085 8.092.787
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10 -4.844.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.598.892 -2.315.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 939 1.240
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -344.637 19.716
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.717.909 965.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -96.742 131.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -872.614 -1.521.135
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.594.472 -1.319.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.537.670 12.131.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 223.805 2.570.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 3.313.865 9.560.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.478.723 25.780.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.972.029
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -19.925.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14. -46.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.107.932 -32.101.653
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -8.122.841 -32.101.653
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
9 -985.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.398.762 -6.320.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-32.235.104 5.882.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.836.342 -437.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.823.513 443.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.987.171 5.412
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 14.984.170 21.823.513
Ticari Alacaklar
8.1. 21.319.228 14.720.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1.2.1. 21.319.228 14.720.336
Diğer Alacaklar
9.1. 561.493 212.565
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.1.1. 547.724 200.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.1. 13.769 12.184
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.1. 351.746 29.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
351.746 29.336
Diğer Dönen Varlıklar
12.1.1. 1.546.396 1.770.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.546.396 1.770.201
ARA TOPLAM
38.763.033 38.555.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.763.033 38.555.951
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10.2. 21.429.333 17.455.834
Diğer Alacaklar
9.1. 101.046 103.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.2. 101.046 103.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 48.766.530
Maddi Duran Varlıklar
13 1.732.695.710 1.344.576.918
Arazi ve Arsalar
17.470.001 13.601.112
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.975.754 1.558.584
Binalar
4.003.816 3.151.074
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.708.739.140 1.325.671.081
Taşıtlar
2.394
Mobilya ve Demirbaşlar
506.999 592.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 15.967 4.723
Patentler
15.967 4.723
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.2. 42.335 20.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.335 20.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.803.050.921 1.362.161.153
TOPLAM VARLIKLAR
1.841.813.954 1.400.717.104
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.1. 92.681.502 77.608.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.681.502 77.608.100
Banka Kredileri
92.681.502 77.608.100
Ticari Borçlar
8.2. 3.979.611 1.230.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.2.1.1. 1.227.015 429.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2.2.1. 2.752.596 800.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.1. 92.349 189.091
Diğer Borçlar
9.2. 9.434.269 5.148.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.2.1.1. 3.602.278 4.240.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2.2.1. 5.831.991 908.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.2.1. 1.594.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.594.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
165.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2. 165.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.2.1. 3.313.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.313.865
ARA TOPLAM
109.667.592 85.770.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.667.592 85.770.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.756.425 319.614.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.756.425 319.614.711
Banka Kredileri
365.756.425 319.614.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
161.156 119.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.2. 161.156 78.255
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17.1. 41.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 192.492.419 151.275.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.410.000 471.009.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
668.077.592 556.780.324
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.173.736.362 843.936.780
Ödenmiş Sermaye
20.1. 55.000.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.2. 70.000.000 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20.3. -67.141.244 -67.141.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.4.1. 225.139.955 202.661.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.4.2. 629.786.515 381.511.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.5. 201.904.905 133.619.734
Net Dönem Karı veya Zararı
59.046.231 68.285.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.173.736.362 843.936.780
TOPLAM KAYNAKLAR
1.841.813.954 1.400.717.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 202.692.539 36.948.027 103.946.281 29.673.453 351.119.056 351.119.056
Transferler
29.673.453 -29.673.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.960 66.765.221 13.943.028 80.693.289 80.693.289
Dönem Karı (Zararı)
13.943.028 13.943.028 13.943.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.960 66.765.221 66.750.261 66.750.261
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 202.692.539 -14.960 103.713.248 133.619.734 13.943.028 431.812.345 431.812.345
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780
Transferler
68.285.171 -68.285.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.836 22.493.927 248.275.259 59.046.231 329.799.581 329.799.581
Dönem Karı (Zararı)
59.046.231 59.046.231 59.046.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.836 22.493.927 248.275.259 270.753.350 270.753.350
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -46.512 22.493.927 629.786.515 201.904.905 59.046.231 1.173.736.362 1.173.736.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.732.957 -14.960 19.704.296 -14.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.1. -18.057 -19.947 -55.280 -19.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
26.1. 19.746.861 19.746.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.153 4.987 12.715 4.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.153 4.987 12.715 4.987
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
248.275.259 66.765.221 139.902.750 18.297.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.2. 248.275.259 66.765.221 139.902.750 18.297.024
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.008.216 66.750.261 159.607.046 18.282.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
327.054.447 80.693.290 220.928.664 22.009.528
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
327.054.447 80.693.290 220.928.664 22.009.528
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055565
BIST