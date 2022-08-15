***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21.1. 68.353.998 31.034.687 46.418.258 20.141.659Satışların Maliyeti21.2 -36.130.853 -19.870.337 -14.828.189 -11.833.140TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.223.145 11.164.350 31.590.069 8.308.519BRÜT KAR (ZARAR)32.223.145 11.164.350 31.590.069 8.308.519Genel Yönetim Giderleri22. -2.685.094 -1.539.158 -1.323.297 -904.695Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1. 1.414.499 451.862 1.410.860 368.617Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2. -369.089 -3.947.753 -14.300 -3.587.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.583.461 6.129.301 31.663.332 4.185.223Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1. 250.900 240.807Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24.2. -870.748 -870.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 416.044 416.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.379.657 6.129.301 31.449.435 4.185.223Finansman Gelirleri25.1. 126.336.992 43.290.057 78.141.867 12.878.123Finansman Giderleri25.2. -99.258.683 -35.629.048 -48.299.855 -13.763.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.457.966 13.790.310 61.291.447 3.299.787Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.588.265 152.719 30.171 427.677Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.588.265 152.719 30.171 427.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464DÖNEM KARI (ZARARI)59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürüdürüen Faaliyetlerden Sulandırılmış Adi Pay Başına Kazanç 27.1. 1,07000000 0,31000000 1,11000000 0,08000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.478.723 25.780.853Dönem Karı (Zararı)59.046.231 13.943.028Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.527.577 3.745.038Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14. 23.623.926 15.063.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler207.449 40.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 82.902 11.783Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -41.449 28.245Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 165.996Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.968.319 -11.206.220Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.968.319 -11.206.220Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler870.748Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 870.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -23.045.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.588.265 -152.719Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler250.900Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler250.900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.095.085 8.092.787Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)10 -4.844.246Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.598.892 -2.315.465Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 939 1.240Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -344.637 19.716Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 4.717.909 965.240Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -96.742 131.450Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -872.614 -1.521.135Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.594.472 -1.319.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.537.670 12.131.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 223.805 2.570.937Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 3.313.865 9.560.768Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları54.478.723 25.780.853YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.972.029İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -19.925.260Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14. -46.769FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.107.932 -32.101.653Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -8.122.841 -32.101.653İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış9 -985.091YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.398.762 -6.320.800Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-32.235.104 5.882.926NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.836.342 -437.874DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.823.513 443.286DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.987.171 5.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 14.984.170 21.823.513Ticari Alacaklar8.1. 21.319.228 14.720.336İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1.2.1. 21.319.228 14.720.336Diğer Alacaklar9.1. 561.493 212.565İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.1.1.1. 547.724 200.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1.2.1. 13.769 12.184Peşin Ödenmiş Giderler11.1.1. 351.746 29.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler351.746 29.336Diğer Dönen Varlıklar12.1.1. 1.546.396 1.770.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.546.396 1.770.201ARA TOPLAM38.763.033 38.555.951TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.763.033 38.555.951DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.2. 21.429.333 17.455.834Diğer Alacaklar9.1. 101.046 103.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1.2.2. 101.046 103.570Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 48.766.530Maddi Duran Varlıklar13 1.732.695.710 1.344.576.918Arazi ve Arsalar17.470.001 13.601.112Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.975.754 1.558.584Binalar4.003.816 3.151.074Tesis, Makine ve Cihazlar1.708.739.140 1.325.671.081Taşıtlar2.394Mobilya ve Demirbaşlar506.999 592.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 15.967 4.723Patentler15.967 4.723Peşin Ödenmiş Giderler11.1.2. 42.335 20.108İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler42.335 20.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.803.050.921 1.362.161.153TOPLAM VARLIKLAR1.841.813.954 1.400.717.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.1. 92.681.502 77.608.100İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları92.681.502 77.608.100Banka Kredileri92.681.502 77.608.100Ticari Borçlar8.2. 3.979.611 1.230.021İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8.2.1.1. 1.227.015 429.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2.2.1. 2.752.596 800.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.1. 92.349 189.091Diğer Borçlar9.2. 9.434.269 5.148.753İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.2.1.1. 3.602.278 4.240.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2.2.1. 5.831.991 908.727Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.2.1. 1.594.472İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.594.472Kısa Vadeli Karşılıklar165.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.2. 165.996Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.2.1. 3.313.865İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.313.865ARA TOPLAM109.667.592 85.770.437TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.667.592 85.770.437UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar365.756.425 319.614.711İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar365.756.425 319.614.711Banka Kredileri365.756.425 319.614.711Uzun Vadeli Karşılıklar161.156 119.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.2. 161.156 78.255Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17.1. 41.449Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 192.492.419 151.275.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER558.410.000 471.009.887TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER668.077.592 556.780.324ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.173.736.362 843.936.780Ödenmiş Sermaye20.1. 55.000.000 55.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20.2. 70.000.000 70.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20.3. -67.141.244 -67.141.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.4.1. 225.139.955 202.661.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.4.2. 629.786.515 381.511.256Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.5. 201.904.905 133.619.734Net Dönem Karı veya Zararı59.046.231 68.285.171TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.173.736.362 843.936.780TOPLAM KAYNAKLAR1.841.813.954 1.400.717.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -67.141.244 202.692.539 36.948.027 103.946.281 29.673.453 351.119.056 351.119.056Transferler29.673.453 -29.673.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.960 66.765.221 13.943.028 80.693.289 80.693.289Dönem Karı (Zararı)13.943.028 13.943.028 13.943.028Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.960 66.765.221 66.750.261 66.750.261Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -67.141.244 202.692.539 -14.960 103.713.248 133.619.734 13.943.028 431.812.345 431.812.345Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780Transferler68.285.171 -68.285.171Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.836 22.493.927 248.275.259 59.046.231 329.799.581 329.799.581Dönem Karı (Zararı)59.046.231 59.046.231 59.046.231Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.836 22.493.927 248.275.259 270.753.350 270.753.350Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -46.512 22.493.927 629.786.515 201.904.905 59.046.231 1.173.736.362 1.173.736.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.732.957 -14.960 19.704.296 -14.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.1. -18.057 -19.947 -55.280 -19.947Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar26.1. 19.746.861 19.746.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.153 4.987 12.715 4.987Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.153 4.987 12.715 4.987Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar248.275.259 66.765.221 139.902.750 18.297.024Yabancı Para Çevrim Farkları26.2. 248.275.259 66.765.221 139.902.750 18.297.024DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)268.008.216 66.750.261 159.607.046 18.282.064TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)327.054.447 80.693.290 220.928.664 22.009.528Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları327.054.447 80.693.290 220.928.664 22.009.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055565BIST