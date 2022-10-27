***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21.1. 132.875.635 64.239.383 64.521.636 33.204.696Satışların Maliyeti21.2. -60.094.704 -39.985.205 -23.963.851 -20.114.868TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.780.931 24.254.178 40.557.785 13.089.828BRÜT KAR (ZARAR)72.780.931 24.254.178 40.557.785 13.089.828Genel Yönetim Giderleri22. -4.530.714 -6.792.980 -1.845.620 -5.253.822Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1. 2.702.861 39.352.635 1.288.362 38.900.773Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2. -4.210.326 -2.134.046 -3.841.237 1.813.708ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.742.752 54.679.787 36.159.290 48.550.487Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1. 250.900 257.788 257.788Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24.2. -480.106 390.642Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4.1. 2.227.225 1.811.180FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.740.771 54.937.575 38.361.112 48.808.275Finansman Gelirleri25.1. 172.199.582 65.294.144 45.862.591 22.004.087Finansman Giderleri25.2. -128.829.026 -63.196.983 -29.570.343 -27.567.935SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.111.327 57.034.736 54.653.360 43.244.427Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.967.331 1.376.621 1.379.066 1.223.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.967.331 1.376.621 1.379.066 1.223.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)115.078.658 58.411.357 56.032.426 44.468.329DÖNEM KARI (ZARARI)115.078.658 58.411.357 56.032.426 44.468.329Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları115.078.658 58.411.357 56.032.426 44.468.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.888.580 48.720.694Dönem Karı (Zararı)115.078.658 58.411.357Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.877.310 -13.434.820Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 33.275.915 25.918.182Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.522 81.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 24.068 53.325Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -41.449 28.425Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 157.903Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler-37.704.360Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.190.785 -95.983Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.190.785Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 -95.983Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler480.105 -257.788Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 480.105 -257.788Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -23.605.716Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -2.971.831 -1.376.621Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-250.900Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-250.900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.932.612 3.744.157Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 3.628.752 -3.313.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.601.727 14.518.376Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -270.339 -5.870.507Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 3.149.222 12.073.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -37.649 147.996Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.594.472 -276.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.455.371 -13.534.682Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 556.064 -2.317.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 3.899.307 -11.216.777Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları135.888.580 48.720.694YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.972.029 -126.200.485Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-37.290.988İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -19.925.260Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -46.769 -88.909.497FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.725.080 40.529.197Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri80.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri70.000.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -55.611.483 -39.470.803İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış9 -3.113.597YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.191.471 -36.950.594Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-17.484.818 79.598.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.706.653 42.648.256DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 443.286DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.706.653 43.091.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 39.706.652 21.823.513Ticari Alacaklar8.1. 11.091.584 14.720.336İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1.2.1. 11.091.584 14.720.336Diğer Alacaklar9.1. 2.316.638 212.565İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.1.1.1. 2.301.752 200.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1.2.1. 14.886 12.184Peşin Ödenmiş Giderler11.1.1. 211.117 29.336Diğer Dönen Varlıklar12.1.1. 1.214.137 1.770.201ARA TOPLAM54.540.128 38.555.951TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.540.128 38.555.951DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10. 24.328.928 17.455.834Diğer Alacaklar9.1. 101.864 103.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1.2.2. 101.864 103.570Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.1. 56.207.301Maddi Duran Varlıklar13 1.910.907.106 1.344.576.918Arazi ve Arsalar19.392.969 13.601.112Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.178.465 1.558.584Binalar4.419.929 3.151.074Tesis, Makine ve Cihazlar1.884.528.754 1.325.671.081Taşıtlar2.394Mobilya ve Demirbaşlar386.989 592.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 16.773 4.723Patentler16.773 4.723Peşin Ödenmiş Giderler11.1.2. 108.666 20.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.991.670.638 1.362.161.153TOPLAM VARLIKLAR2.046.210.766 1.400.717.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16. 48.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.387Banka Kredileri48.387Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.1. 96.968.968 77.608.100İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları96.968.968 77.608.100Banka Kredileri96.968.968 77.608.100Ticari Borçlar8.2. 4.379.243 1.230.021İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8.2.1.1. 1.251.034 429.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2.2.1. 3.128.209 800.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.1. 151.442 189.091Diğer Borçlar9.2. 9.739.250 5.148.753İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.2.1.1. 3.230.502 4.240.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2.2.1. 6.508.748 908.727Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.2.1. 1.594.472İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.594.472Kısa Vadeli Karşılıklar184.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.2. 184.261Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.2.1. 3.899.307İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.899.307ARA TOPLAM115.370.858 85.770.437TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.370.858 85.770.437UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.2. 355.878.133 319.614.711İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar355.878.133 319.614.711Banka Kredileri355.878.133 319.614.711Uzun Vadeli Karşılıklar178.896 119.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.2. 178.896 78.255Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17.1. 41.449Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19.2. 212.226.270 151.275.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER568.283.299 471.009.887TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER683.654.157 556.780.324ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.362.556.609 843.936.780Ödenmiş Sermaye20.1. 55.000.000 55.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20.2. 70.000.000 70.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20.3. -67.141.244 -67.141.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.4.1. 224.044.855 202.661.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.4.2. 763.669.435 381.511.256Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.5 201.904.905 133.619.734Net Dönem Karı veya Zararı115.078.658 68.285.171TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.362.556.609 843.936.780TOPLAM KAYNAKLAR2.046.210.766 1.400.717.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -67.141.244 202.692.539 36.948.027 103.946.281 29.673.453 351.119.056 351.119.056Transferler29.673.453 -29.673.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.676 79.598.850 58.411.357 137.979.531 137.979.531Dönem Karı (Zararı)58.411.357 58.411.357 58.411.357Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.676 79.598.850 79.568.174 79.568.174Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)70.000.000 70.000.000 70.000.000Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 116.546.877 133.619.734 58.411.357 569.098.587 569.098.587Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780Transferler68.285.171 -68.285.171Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.398.059 -15.067 382.158.179 115.078.658 518.619.829 518.619.829Dönem Karı (Zararı)115.078.658 115.078.658 115.078.658Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.398.059 -15.067 382.158.179 403.541.171 403.541.171Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 70.000.000 -67.141.244 21.398.059 202.692.539 -45.743 763.669.435 201.904.905 115.078.658 1.362.556.609 1.362.556.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)115.078.658 58.411.357 56.032.426 44.468.329DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.382.993 -30.676 1.650.035 -15.716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.1. -19.567 -40.901 -1.510 -20.955Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar26.1. 21.398.059 1.651.198Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.501 10.225 347 5.239Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26.1. 4.501 10.225 347 5.239Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar382.158.179 79.598.850 133.882.920 12.833.629Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları26.2. 382.158.179 79.598.850 133.882.920 12.833.629DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)403.541.172 79.568.174 135.532.955 12.817.913TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)518.619.830 137.979.531 191.565.381 57.286.242Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları518.619.830 137.979.531 191.565.381 57.286.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074735BIST