***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.08.2022 18:20
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057849
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0530
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1456
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.020,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,56
|Açılış
|: 1.020,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|64.946.815
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.366
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.592
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.988.855
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.602.969
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|33.993.246
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.353.025
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|375.739
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.125.595
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.578.298.697
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.501.164.533
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.243.640.247
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.285.417.605
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.211.937.839
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.501.164.533
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.285.417.605
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.578.298.697
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.534.543
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.470.483
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1082
|18,1181
|% 0,29
|
|Euro
|18,1155
|18,1296
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,4035
|21,5109
|% 1,09
|
|Frank
|18,7436
|18,8565
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8088
|4,8329
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|14,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|11,92
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.849
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.337
|3.382
|17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,05
|