***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.12.2021 15:36
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17-1)" 10. maddesi kapsamında: Şirketimiz ile ilişkili tarafımız olan Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alımı işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, son yıllık finansal tablolarımıza göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'unu aşması sebebi ile 2021 yılında gerçekleşen işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan "2021 Yılı Yaygınlık ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu",
Yönetim Kurulumuzun 15.12.2021 tarişh ve 2021/52 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
İlgili "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ekte tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983396
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
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|Önceki Kapanış
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2.195
En Düşük
2.146
18:0514,7808
En Yüksek
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|: 14,8500
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|Önceki Kapanış
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|: 845,32
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847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7754
|14,7808
|% -0,16
|
|Euro
|16,7067
|16,7662
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,16
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,02
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,07
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