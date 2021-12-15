***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17-1)" 10. maddesi kapsamında: Şirketimiz ile ilişkili tarafımız olan Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alımı işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, son yıllık finansal tablolarımıza göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'unu aşması sebebi ile 2021 yılında gerçekleşen işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan "2021 Yılı Yaygınlık ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu",Yönetim Kurulumuzun 15.12.2021 tarişh ve 2021/52 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.İlgili "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ekte tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983396BIST