***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.11.2021 18:11
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi çerçevesinde bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz payları (KARYE.E) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"'nin 8.maddesi çerçevesinde Şirketimiz paylarının fiyatlarını ve/veya yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamakla beraber
08.11.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız 30.09.2021 tarihli finansal raporlarımızda da görüldüğü üzere Şirketimiz, dönem içerisindeki yaptığı yatırımlar ve faaliyetleriyle bir önceki yılın aynı dönemine göre hasılatını %22, esas faaliyet karını %106, net karını ise %646 artırarak yılbaşına kıyasla aktif büyüklüğünü %53 öz kaynaklarını ise %62 yükseltmiştir.
Şirketimiz, paydaşlarımızla anlık ve şeffaf iletişimi benimsemiş olup santrallerimizin üretmiş olduğu enerji ile sağlanan hasılatı günlük, aylık ve yıllık olarak kurumsal internet sitemiz (https://kartalenerji.com.tr/ )‘de anlık olarak paylaşmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla ve önemle duyurulur.
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976342
BIST
17:571.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:579,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0505
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:5711,2807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0583
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:57570,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,36
|Açılış
|: 570,98
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:57
|TSPOR
|6,18
|27.902.570
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,64
|237.246.680
|% 9,74
|
|GSDDE
|4,26
|42.959.494
|% 7,58
|
|PETKM
|7,29
|5.061.815.102
|% 6,89
|
|KARYE
|13,00
|176.772.618
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|361.998.777
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.526.202
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,13
|107.778.317
|% -9,85
|
|INVEO
|28,70
|17.520.244
|% -9,18
|
|PETKM
|7,29
|5.061.815.102
|% 6,89
|
|GARAN
|10,64
|3.226.604.362
|% -1,30
|
|THYAO
|18,24
|2.842.200.879
|% 1,05
|
|SISE
|9,34
|1.976.776.287
|% 4,12
|
|SASA
|32,12
|1.419.567.749
|% 5,31
|
|PETKM
|7,29
|5.061.815.102
|% 6,89
|
|YKBNK
|3,10
|1.348.201.683
|% 1,97
|
|ODAS
|1,55
|556.583.180
|% 4,73
|
|GARAN
|10,64
|3.226.604.362
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,13
|614.543.090
|% 1,43
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7270
|9,7281
|% 0,52
|
|Euro
|11,2736
|11,2807
|% 0,52
|
|Sterlin
|13,1360
|13,2019
|% 0,34
|
|Frank
|10,6101
|10,6740
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5833
|2,5962
|% 0,40
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-1,13
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,43
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem