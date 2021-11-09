***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi çerçevesinde bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz payları (KARYE.E) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"'nin 8.maddesi çerçevesinde Şirketimiz paylarının fiyatlarını ve/veya yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamakla beraber08.11.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız 30.09.2021 tarihli finansal raporlarımızda da görüldüğü üzere Şirketimiz, dönem içerisindeki yaptığı yatırımlar ve faaliyetleriyle bir önceki yılın aynı dönemine göre hasılatını %22, esas faaliyet karını %106, net karını ise %646 artırarak yılbaşına kıyasla aktif büyüklüğünü %53 öz kaynaklarını ise %62 yükseltmiştir.Şirketimiz, paydaşlarımızla anlık ve şeffaf iletişimi benimsemiş olup santrallerimizin üretmiş olduğu enerji ile sağlanan hasılatı günlük, aylık ve yıllık olarak kurumsal internet sitemiz (https://kartalenerji.com.tr/ )‘de anlık olarak paylaşmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla ve önemle duyurulur.Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976342BIST