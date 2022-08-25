***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 18:29
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.08.2022 tarihli Kap açıklamamızda belirttiğimiz üzere
Şirketimiz, 29.06.2022 tarihinde 2,26 MWp kurulu gücü olan güneş enerjisi santrallerine sahip Makasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. 'yi satın almış olup yenilenebilir enerji portföyümüzün toplam kurulu gücünü %4,4 büyüterek 53,41 MWp'ye artırmıştır.
Şirketimiz web sayfasında (www.kartalenerji.com.tr) yer alan günlük, aylık ve yıllık enerji üretim gelirlerimizin takip edildiği sayaçlar, portföyümüze katılan yeni GES'in elektrik geliri eklenmesiyle revize edilmiştir.
Şirketimiz istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058429
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.025,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.025,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.899.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1544
|18,1803
|% 0,21
|
|Euro
|18,0856
|18,1174
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,3744
|21,4816
|% 0,22
|
|Frank
|18,7542
|18,8672
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8211
|4,8453
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.858
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.342
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem