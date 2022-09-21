***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'nin en güçlü yenilenebilir elektrik üretim şirketlerinden birisi olma hedefimiz doğrultusunda, karlılığı ve potansiyeli yüksek olan projeleri geliştirmek üzere21.09.2022 tarih ve 2022/19 nolu Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketimiz ile 9 Derece Arge Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, Tasarım Danışmanlığı Hizmeti ile farklı konseptlerde ve alanlarda elektrik üreten bisiklet tasarımı sürecini planlamayı, ürün tasarlamayı ve prototiplemesinin yapılması ile üretim proseslerin belirlenmesini amaçlayan Tasarım ve Prototip Üretim Sözleşmesi imzalanmıştır.İş bu sözleşmeye göre, 9 Derece Arge Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. en az 10 adet elektrikli bisiklet prototibini en geç 21.01.2023 tarihine kadar şirketimize teslim edecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064560BIST