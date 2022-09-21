***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 18:21
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'nin en güçlü yenilenebilir elektrik üretim şirketlerinden birisi olma hedefimiz doğrultusunda, karlılığı ve potansiyeli yüksek olan projeleri geliştirmek üzere
21.09.2022 tarih ve 2022/19 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimiz ile 9 Derece Arge Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, Tasarım Danışmanlığı Hizmeti ile farklı konseptlerde ve alanlarda elektrik üreten bisiklet tasarımı sürecini planlamayı, ürün tasarlamayı ve prototiplemesinin yapılması ile üretim proseslerin belirlenmesini amaçlayan Tasarım ve Prototip Üretim Sözleşmesi imzalanmıştır.
İş bu sözleşmeye göre, 9 Derece Arge Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. en az 10 adet elektrikli bisiklet prototibini en geç 21.01.2023 tarihine kadar şirketimize teslim edecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064560
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
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|Önceki Kapanış
|: 3.278
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3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 18,4550
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|Önceki Kapanış
|: 18,4200
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18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1094
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|Önceki Kapanış
|: 18,3800
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18,3101
En Düşük
18,0961
18:05982,59
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|: 0,26%
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|: 982,59
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|Önceki Kapanış
|: 980,01
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988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|SMRTG
|51,90
|360.592.487
|% 9,96
|
|OYYAT
|33,58
|90.176.069
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,19
|67.076.383
|% 9,94
|
|ELITE
|25,30
|83.917.292
|% 9,24
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|IHAAS
|63,00
|26.981.341
|% -7,22
|
|KUVVA
|42,22
|1.767.025
|% -6,84
|
|MOBTL
|2,49
|88.813.514
|% -4,60
|
|PRDGS
|4,01
|46.454.430
|% -4,30
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|SMRTG
|51,90
|360.592.487
|% 9,96
|
|BOBET
|7,38
|210.379.244
|% 0,68
|
|AYDEM
|15,23
|178.380.560
|% 2,77
|
|KLKIM
|35,20
|164.623.246
|% -2,87
|
|SEGYO
|1,33
|48.828.810
|% 0,76
|
|MOBTL
|2,49
|88.813.514
|% -4,60
|
|CONSE
|4,33
|127.576.926
|% -2,26
|
|BOBET
|7,38
|210.379.244
|% 0,68
|
|PSGYO
|4,30
|81.241.518
|% -3,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3163
|18,3414
|% 0,12
|
|Euro
|18,1291
|18,1449
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,7066
|20,8105
|% -0,33
|
|Frank
|18,9092
|19,0231
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8557
|4,8801
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|3,00
|
|Altın Gr.
|982
|983
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.665
|6.756
|-19,00
|
|Yarım
|3.248
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,10
|
|B. Petrol
|89,45
|89,45
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
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17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem