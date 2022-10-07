***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.09.2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 5.199.150 adet katılma payı karşılığında 11.216.777 TL ile yatırım yapılmıştı.Fondaki paylarımız oranındaİlk taksit olarak tarafımıza 1.738.478 adet nominal pay karşılığı 8.162.587,09 TL tutarında katılma payı iadesi gerçekleşmiştir. Kalan 3.460.672 adet nominal pay için