***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2022 18:18
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.09.2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 5.199.150 adet katılma payı karşılığında 11.216.777 TL ile yatırım yapılmıştı.
Fondaki paylarımız oranında
İlk taksit olarak tarafımıza 1.738.478 adet nominal pay karşılığı 8.162.587,09 TL tutarında katılma payı iadesi gerçekleşmiştir. Kalan 3.460.672 adet nominal pay için
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,0922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0955
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.013,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,45
|Açılış
|: 1.013,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5686
|18,5961
|% 0,07
|
|Euro
|18,0836
|18,0922
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,5184
|20,6213
|% -0,71
|
|Frank
|18,6013
|18,7134
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,71
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-8,09
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.809
|6.877
|-54,00
|
|Yarım
|3.318
|3.362
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.681
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,30
|
|B. Petrol
|98,16
|98,16
|3,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
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17:58XU050
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17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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