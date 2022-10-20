***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2022 18:50
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Semayesi Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. hisselerinin %27,3'ünün 1.547.704 $ bedel karşılığında satın alınmıştır.
Satın alıma ilişkin ilk ödeme 29.06.2022 tarihinde 1.200.000 $ olarak yapılmıştı, kalan bakiye borç 347.704 $ bugün ödenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073191
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0565
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,58
|Açılış
|: 975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5978
|18,5994
|% 0,02
|
|Euro
|18,2036
|18,2344
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,8246
|20,9291
|% 0,31
|
|Frank
|18,4543
|18,5654
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|3,63
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,84
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.649
|6.738
|25,00
|
|Yarım
|3.240
|3.294
|12,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.648
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,22
|
|B. Petrol
|92,55
|92,55
|0,14
|