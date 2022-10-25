***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 18:21
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.09.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 5.199.150 adet katılma payı karşılığında 11.216.777 TL ile yatırım yapılmıştı.
07.10.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere ilk taksit olarak, 1.738.478 adet nominal pay karşılığı 8.162.587,09 TL tutarında katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiştir.
25.10.2022 tarihinde ikinci taksit olarak, 3.411.944 adet nominal pay karşılığı 15.625.471,81 TL katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074144
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2031
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05990,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,68
|Açılış
|: 990,01
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5899
|18,5930
|% 0,05
|
|Euro
|18,5173
|18,5348
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,2793
|21,3860
|% 1,74
|
|Frank
|18,6138
|18,7260
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|7,41
|
|Altın Gr.
|990
|991
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.667
|6.768
|-1,00
|
|Yarım
|3.249
|3.306
|1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,01
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB