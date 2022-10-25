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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 18:21
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.09.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu  İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na  5.199.150  adet katılma payı karşılığında 11.216.777 TL ile yatırım yapılmıştı.
07.10.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere ilk taksit olarak, 1.738.478 adet nominal pay karşılığı 8.162.587,09 TL tutarında katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiştir.
25.10.2022 tarihinde ikinci taksit olarak, 3.411.944 adet nominal pay karşılığı 15.625.471,81 TL katılma payı iadesi  tarafımıza ödenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074144


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