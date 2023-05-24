***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.05.2023 tarihinde E.KARYE paylarının satışı ile ilgili olarakSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğümüzün doğmaması doğrultusunda satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. İş bu açıklama bilgilendirme amaçlıdır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153415BIST