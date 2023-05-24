***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2023 17:19
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.05.2023 tarihinde E.KARYE paylarının satışı ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğümüzün doğmaması doğrultusunda satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. İş bu açıklama bilgilendirme amaçlıdır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153415
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0358
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.259,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.259,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KOZAL
|18,96
|1.451.501.614
|% 0,90
|
|ASTOR
|48,96
|1.315.913.561
|% -4,00
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|KOZAL
|18,96
|1.451.501.614
|% 0,90
|
|AKFYE
|10,07
|614.883.975
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8890
|19,8943
|% 0,19
|
|Euro
|21,4116
|21,4374
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5091
|24,6320
|% -0,22
|
|Frank
|21,8898
|22,0217
|% -0,17
|
|Riyal
|5,2877
|5,3142
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.260
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.616
|4.737
|-64,00
|
|Çeyrek
|2.301
|2.361
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,84
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|1,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem