***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 15:33
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.09.2023 tarih ve 2023/34 sayılı kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, 210805 sicil numarasıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip Seda Kayaalap'in Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atamasına, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190836
BIST
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17:308.045
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 127,05
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3026,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0305
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3028,8890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0778
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:301.663,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.663,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BRSAN
|836,00
|2.080.481.099
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.676.324.993
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|847.592.254
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.158.053
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.960.367
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|476.855.877
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,74
|262.491.652
|% -6,94
|
|FZLGY
|21,10
|423.120.524
|% -6,55
|
|THYAO
|254,20
|10.186.926.653
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,60
|6.947.995.601
|% -0,97
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,30
|5.675.556.313
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,74
|3.823.885.424
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.760.959.052
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.187.627
|% 2,75
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7116
|26,7204
|% 0,11
|
|Euro
|28,8805
|28,8890
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,6284
|33,7971
|% -0,20
|
|Frank
|30,0815
|30,2627
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1009
|7,1365
|% 0,16
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.984
|11.095
|1,00
|
|Yarım
|5.509
|5.569
|1,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|1,23
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
-
17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GWIND, IZENR
-
17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ASTOR
-
17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de
-
17:42EUPWR
Yüzde 5.48 oranında artışla 209.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 573, 789 adet işlem