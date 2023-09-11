***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 4 proje için 200 MW Depolamalı GES kapasitesi ile ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık.Yapılan başvuru kapsamında EPDK tarafından, depolamalı GES kapasiteli ön lisans başvurumuza TEİAŞ kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamamıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193965BIST