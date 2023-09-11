***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 18:35
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 4 proje için 200 MW Depolamalı GES kapasitesi ile ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık.
Yapılan başvuru kapsamında EPDK tarafından, depolamalı GES kapasiteli ön lisans başvurumuza TEİAŞ kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193965
BIST
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18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
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|Açılış
|: 8.386
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|Önceki Kapanış
|: 8.325
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8.127
En Yüksek
8.404
18:0526,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 26,8650
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|Önceki Kapanış
|: 26,8200
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En Düşük
26,5487
18:0528,9122
En Yüksek
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|Açılış
|: 28,8200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
28,4397
18:051.660,96
En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
|: 1.660,96
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|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
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1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8751
|26,8813
|% 0,17
|
|Euro
|28,8953
|28,9122
|% 0,64
|
|Sterlin
|33,5290
|33,6971
|% 0,51
|
|Frank
|30,0494
|30,2304
|% 0,40
|
|Riyal
|7,1443
|7,1801
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|5,68
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.041
|11.145
|36,00
|
|Yarım
|5.537
|5.596
|20,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,15
|
|B. Petrol
|90,70
|90,70
|0,05
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Seans Raporu
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17:59KLSYN
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