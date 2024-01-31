***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sn. Seda Kayaalp bugün itibariyle Şirketimiz'den ayrılmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.01.2024 sayılı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " Yatırımcı İlişkileri Bölümü " başlıklı 11. maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere ve tebliğde belirtilen süre çerçevesinde yeni bir atama yapılmasına,karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244965BIST