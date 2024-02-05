***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği 11. Maddesi KapsamındaŞirketimizin 02.02.2024 tarihli yönetim kurulu kararınca onaylanan pay devirleri neticesindeOrhun Kartal'ın Şirket'imiz sermayesindeki payı %28,82'den %0'a düşmüştür.Koray Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki payı %30,91'den %59,73'e çıkmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246981BIST