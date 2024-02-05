***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 19:07
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği 11. Maddesi Kapsamında
Şirketimizin 02.02.2024 tarihli yönetim kurulu kararınca onaylanan pay devirleri neticesinde
Orhun Kartal'ın Şirket'imiz sermayesindeki payı %28,82'den %0'a düşmüştür.
Koray Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki payı %30,91'den %59,73'e çıkmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246981
BIST
'
18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0762
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0903
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7755
18:061.990,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,93
|Açılış
|: 1.990,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5592
|30,5650
|% 0,24
|
|Euro
|32,8457
|32,8679
|% -0,25
|
|Sterlin
|38,1971
|38,3887
|% -0,57
|
|Frank
|34,9715
|35,1822
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1238
|8,1645
|% 0,19
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|898,70
|899,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,05
|958,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,91
|77,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,35
|2.025,69
|% 0,66
|