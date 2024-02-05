***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.01.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısındaŞirketimiz sermayesindeki Koray Holding AŞ ve Orhun KARTAL'a ait payların bir kısmının ve/veya tamamının edinimi amacıyla Güler Yatırım Holding AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ tarafından teknik inceleme/değerlendirme süreçlerinin başlatılması nedeniyle adı geçen firmalar ile bilgi ve belge paylaşımında bulunulmasına, Söz konusu firmalar tarafından Şirketimiz sermayesindeki payların edinimine ilişkin teknik inceleme/değerlendirme süreçleri sonucunda yatırım kararının netleşeceği, ilgili süreçlerin henüz tamamlanmadığı ve yatırım kararının kesinleşmediği göz önünde bulundurularak bahse konu süreçlerin sonuçlanması akabinde kamuoyuna açıklama yapılmasına ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6 ncı maddesi uyarınca açıklamanın ertelenmesine, ertelenme gerekçesinin ortadan kalkmasını takiben aynı gün kamuoyuna yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler ile ilan edilmesine, açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan pay ediniminin gerçekleşmemesi durumunda konuya ilişkin kamuya herhangi bir açıklama yapılmamasına,karar verilmiştir.Yapılan görüşmeler neticesindeŞirketimiz pay sahibi Koray Holding AŞ ile Güler Yatırım Holding AŞ, ICG Finansal Danışmanlık AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Smartgum Girişim Sermayesi Yatirim Fonu, A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında, 05.02.2024 tarihinde Koray Holding A.Ş.'ye ait:1TL nominal değerli 2.200.000 adet A Grubu nama yazılı payın 81.082.472,09 TL bedelle Güler Yatırım Holding AŞ.ne, 1TL nominal değerli 2.750.000 adet A Grubu nama yazılı payın 101.353.090,12 TL bedelle RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ.ne, 1-TL nominal değerli 2.750.000 adet A Grubu nama yazılı payın 101.353.090,12 TL bedelle ICG Finansal Danışmanlık AŞ.ne, 1-TL nominal değerli 3.300.000 adet A Grubu nama yazılı payın 121.623.708,14 TL bedelle Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ.ne, 1-TL nominal değerli 2.695.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın 73.914.201,90 TL bedelle Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Smartgum Girişim Sermayesi Yatirim Fonu'na, 1-TL nominal değerli 2.695.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın 73.914.201,90 TL bedelle A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ve 1-TL nominal değerli 14.810.002 adet B Grubu hamiline yazılı payın 406.185.335,05 TL bedelle A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nadevredilmesi hususunda taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu pay devirlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulacak olup, başvurunun olumlu sonuçlanması halinde pay devirleri gerçekleştirilecektir.Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246985BIST