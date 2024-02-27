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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2024 15:32
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2024 tarih ve 2024/09 sayılı toplantısında
Şirketimizin  Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi Sn. Hasan Recai Anbarcı tarafından Yönetim  Kurulu' na sunulmuş  olan 27/02/2024 tarihli istifa dilekçesinin incelenerek Bağımsız  Yönetim  Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, yerine Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsız üye adaylığı niteliğini taşıyan ekte  bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi bulunan Sn. Başar Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilmesine ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında seçimin onaylanması ile selefinin süresinin tamamlanmasına,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252289


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