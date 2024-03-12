***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12.03.2024 tarihli toplantısındaŞirketimiz bünyesinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüten Sn. Orhun Kartal ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Sn. Kadir Kırhan Uluçay tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmuş olan 12.03.2024 tarihli istifa dilekçelerinin incelenerek görevlerinden istifalarının kabulüne,Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilmek ve seçimin onaylanması ile selefinin sürelerinin tamamlamak üzere Orhun Kartal 'ın yerine Sn. Murat Güler'in, Kadir Kırhan Uluçay'in yerine ekte bağımsızlık beyanı bulunan Sn.Zeliha Ege'nin seçilmesine,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258190BIST