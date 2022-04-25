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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.04.2022 15:29
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 11000000 TRY 20 Şirketin 2 adet pay grubu vardır. A pay grupları her 1.-TL nominal değerli pay başına 5 oy hakkına sahiptir. Şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Agrubu pay sahibine veya vekiline 5(beş) oy hakkı verir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 44000000 TRY 80 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 26.12.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 62.73 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BURHAN KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Koray Enerji grubu bünyesinde Mali İşler Direktörlüğü Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ECE SOLMAZ SAKA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hun Enerji Grubu Hukuk Müşaviri Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016029 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YURDAKAN İŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil - Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016029 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023471


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Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,27  
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