***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 26.12.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Koray Grubu Şirketler Yönetim Kurulu Üyesi, Hun Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 28.82 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -BURHAN KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Koray Holding Mali İşler Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ECE SOLMAZ SAKA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Koray Holding Hukuk Müşaviri Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -HASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016029 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıKADİR KIRHAN ULUÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 15.06.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159137 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159279BIST