***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2023 16:20
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Seda Kayaalp Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.09.2023 05345016752 yatirimciiliskileri@kartalenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190863
BIST
'
17:308.045
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 127,05
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3026,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0316
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3028,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0699
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:301.663,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.663,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:28
|IZENR
|59,40
|3.675.894.997
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|844.265.275
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.079.999.563
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.027.405
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.759.094
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|475.784.925
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,72
|262.012.006
|% -6,98
|
|FZLGY
|21,12
|420.981.118
|% -6,47
|
|THYAO
|254,20
|10.121.623.630
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ASTOR
|142,10
|6.930.696.001
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,10
|5.663.240.729
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,74
|3.819.778.007
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.748.726.750
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.131.761
|% 2,75
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6973
|26,7202
|% 0,11
|
|Euro
|28,8832
|28,8922
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,6307
|33,7993
|% -0,20
|
|Frank
|30,0829
|30,2641
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.082
|-12,00
|
|Yarım
|5.507
|5.562
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,81
|-0,16
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|1,36
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
-
17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GWIND, IZENR
-
17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ASTOR
-
17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de
-
17:42EUPWR
Yüzde 5.48 oranında artışla 209.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 573, 789 adet işlem