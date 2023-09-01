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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2023 16:20
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Seda Kayaalp Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.09.2023 05345016752 yatirimciiliskileri@kartalenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210805




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190863


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BIST En Aktif Hisseler17:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 59,40 3.675.894.997 % 10,00  
GWIND 31,90 844.265.275 % 10,00  
BRSAN 836,00 2.079.999.563 % 10,00  
BRYAT 2.196,80 636.081.717 % 10,00  
ARSAN 14,08 132.027.405 % 10,00  
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17:28 Alış Satış %  
Dolar 26,6973 26,7202 % 0,11  
Euro 28,8832 28,8922 % -0,26  
Sterlin 33,6307 33,7993 % -0,20  
Frank 30,0829 30,2641 % 0,02  
Riyal 7,1008 7,1364 % 0,15  
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17:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.938 -2,47  
Altın Gr. 1.663 1.664 -0,27  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.980 11.082 -12,00  
Yarım 5.507 5.562 -6,00  
Çeyrek 2.745 2.781 -3,00  
Gümüş.Ons 24,23 24,26 -0,19  
Gümüş Gr. 20,79 20,81 -0,16  
B. Petrol 88,19 88,19 1,36  
Seans Raporu 17:28
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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