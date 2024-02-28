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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2024 09:42
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 26.12.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Koray Grubu Şirketler Yönetim Kurulu Üyesi, Hun Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 28.82 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BURHAN KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Koray Holding Mali İşler Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ECE SOLMAZ SAKA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Koray Holding Hukuk Müşaviri Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
KADİR KIRHAN ULUÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 15.06.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159137 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BAŞAR YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.02.2024 İcrada Görevli Değil Yoktur. . Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252289 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252520


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