***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2023 21:19
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2023
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.31.03.2023 dönemi Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150181
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0340
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0765
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.277,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.277,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5412
|19,5462
|% 0,17
|
|Euro
|21,4554
|21,4613
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,6019
|24,7253
|% 0,18
|
|Frank
|21,8900
|22,0219
|% 0,29
|
|Riyal
|5,1964
|5,2224
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-2,28
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|0,52
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.570
|4.739
|80,00
|
|Çeyrek
|2.278
|2.362
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-1,05
|