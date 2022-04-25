***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.04.2022 15:23
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Hasan Recai Anbarcı'nın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakan İşkesen'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın, Komite Üyeliği'ne ise Yurdakan İşkesen'nin ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakan İşkesen 'nin Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın seçilmelerine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023468
BIST
15:212.486
En Yüksek
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|: 0,56%
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|Önceki Kapanış
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917,28
En Düşük
901,43
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,80
|3.431.069.396
|% 0,15
|
|GARAN
|14,98
|2.523.685.877
|% 5,57
|
|SISE
|17,96
|1.688.718.028
|% 0,73
|
|ASELS
|27,16
|1.330.833.824
|% 0,59
|
|AKBNK
|9,31
|1.279.230.795
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,78
|998.705.177
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|664.366.791
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|474.480.916
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,18
|1.192.538.696
|% 1,57
|
|GARAN
|14,98
|2.523.685.877
|% 5,57
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7662
|14,7726
|% 0,20
|
|Euro
|15,8696
|15,8758
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7668
|18,8610
|% -0,55
|
|Frank
|15,3984
|15,4912
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9251
|3,9448
|% 0,15
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-33,89
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-11,76
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|-77,00
|
|Tam
|5.994
|6.143
|-79,71
|
|Yarım
|2.897
|2.972
|-38,56
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-19,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,29
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,74
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Seans Raporu
15:19
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15:34XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 233.00 milyon TL de
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Yüzde 5.70 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 762, 836 adet işlem
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Yüzde 7.35 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 594, 156 adet işlem
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15:31RALYH
Yüzde 4.83 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 702, 277 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 35 artarak (% 0.64 ) 2, 244