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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.04.2022 15:23
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde  Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Hasan Recai Anbarcı'nın  ve  Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakan İşkesen'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Hasan Recai Anbarcı'nın,  Komite Üyeliği'ne ise Yurdakan İşkesen'nin ve Yatırımcı İlişkileri  Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakan İşkesen 'nin Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Hasan Recai Anbarcı'nın seçilmelerine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023468


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