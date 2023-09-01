***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.09.2023 16:20
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.09.2023 tarih ve 2023/34 sayılı toplantısında:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince Seda Kayaalp'in Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına ve işbu atama ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan :Hasan Recai Anbarcı
Üye : Kadir Kırhan Uluçay
Üye : Seda Kayaalp
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190861
BIST
'
17:308.045
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 127,05
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3026,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0305
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3028,8890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0778
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:301.663,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.663,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BRSAN
|836,00
|2.080.481.099
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.676.324.993
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|847.592.254
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.158.053
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.960.367
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|476.855.877
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,74
|262.491.652
|% -6,94
|
|FZLGY
|21,10
|423.120.524
|% -6,55
|
|THYAO
|254,20
|10.186.926.653
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,60
|6.947.995.601
|% -0,97
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,30
|5.675.556.313
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,74
|3.823.885.424
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.760.959.052
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.187.627
|% 2,75
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7116
|26,7204
|% 0,11
|
|Euro
|28,8805
|28,8890
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,6284
|33,7971
|% -0,20
|
|Frank
|30,0815
|30,2627
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1009
|7,1365
|% 0,16
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.984
|11.095
|1,00
|
|Yarım
|5.509
|5.569
|1,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|1,23
|
Seans Raporu
17:30
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17:45TNZTP
Yüzde 6.05 oranında artışla 43.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 299, 001 adet işlem
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17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
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17:42
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17:42
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17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de