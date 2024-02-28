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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.02.2024 09:34
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlıklı 4.5. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca  Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın  ve   Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ,  Komite  Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Kadir Kırhan Uluçay'ın  Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın  ve  Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi  Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252518


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