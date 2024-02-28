***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlıklı 4.5. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesineDenetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın , Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252518BIST