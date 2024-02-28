***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.02.2024 09:34
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlıklı 4.5. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın , Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252518
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