***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2024 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlıklı 4.5. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesineDenetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Ege'nin seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Ege'nin, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Soykan Kuş'un seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Ege'nin seçilmelerine,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258200BIST