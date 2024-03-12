***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.03.2024 18:38
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2024 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlıklı 4.5. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Ege'nin seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Ege'nin, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Soykan Kuş'un seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Yılmaz'ın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Ege'nin seçilmelerine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258200
BIST