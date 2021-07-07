***KARYE* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.07.2021 15:19
***KARYE******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kartal Yenilenebilr Enerji Üretim A.Ş Fiyat Tespitine İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947695
BIST
15:211.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:218,6807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:2110,2634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0111
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:21503,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,82
|Açılış
|: 503,77
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:21
|TUREX
|10,52
|19.611.237
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.098.270
|% 9,71
|
|AGYO
|2,27
|28.121.998
|% 8,61
|
|LOGO
|37,70
|90.034.045
|% 8,33
|
|SELVA
|6,94
|47.833.135
|% 6,93
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|873.693.767
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,08
|439.967.257
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,27
|436.825.486
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,39
|426.560.333
|% 0,37
|
|THYAO
|13,87
|411.633.523
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,27
|436.825.486
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|164.910.533
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|873.693.767
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|426.560.333
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,08
|439.967.257
|% 2,31
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6781
|8,6807
|% -0,06
|
|Euro
|10,2484
|10,2634
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9621
|12,0221
|% 0,10
|
|Frank
|9,3617
|9,4181
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,19
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,50
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.406
|-2,55
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-1,23
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,94
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:33KRONT
Yüzde 4.33 oranında artışla 57.85 lira fiyatla işlem gören hissede 510, 105 adet işlem
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15:32BASGZ
Yüzde 5.32 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 417, 067 adet işlem
-
15:31FENER
Yüzde 4.32 oranında artışla 38.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 272, 672 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 1 artarak (% 0.48 ) 1, 495
-
15:30XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 6, 811.00 milyon TL de