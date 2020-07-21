***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:20
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KATMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860857
BIST
17:08120.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 812,46
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
17:086,8453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:087,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:08405,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,38
|Açılış
|: 405,07
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.277.505
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.743.439
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.774.004
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.808.819
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.689.043
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,40
|111.743.012
|% -7,64
|
|LUKSK
|20,82
|2.518.064
|% -6,72
|
|DITAS
|28,42
|5.328.497
|% -5,58
|
|GARAN
|8,08
|1.697.564.784
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,29
|802.564.025
|% -0,43
|
|AFYON
|4,75
|770.303.056
|% 9,95
|
|GUSGR
|5,37
|766.240.352
|% -0,92
|
|ADESE
|2,64
|678.245.381
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,29
|802.564.025
|% -0,43
|
|ADESE
|2,64
|678.245.381
|% 5,18
|
|GARAN
|8,08
|1.697.564.784
|% 2,28
|
|GSDHO
|2,41
|496.942.389
|% 7,59
|
|ODAS
|2,82
|583.253.975
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6744
|8,7179
|% 0,23
|
|Frank
|7,2640
|7,3078
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,48
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.650
|26,50
|
|Tam
|2.707
|2.719
|27,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:20ARDYZ
Yüzde 5.38 oranında artışla 32.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 136 adet işlem
-
17:18AKGUV
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 300, 070 adet işlem
-
17:17BTCIM
Yüzde 8.59 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 426, 818 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1314, 47 artarak (% 0.98 ) 135, 844
-
17:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ADESE, GARAN