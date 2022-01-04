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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

04.01.2022 18:14
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Lika Savunma Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Savunma Sanayii
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.01.2022
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
800.000 TL
Beher Pay Fiyatı
0
Toplam Tutar
0
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
-
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,05
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
37.349 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Limak Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirket faal durumda değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Lika Savunma Sanayii ve Ticaret AŞ. unvanlı şirketin sahibi olduğumuz B grubu 800.000 (sekizyüzbin) adet itibari değerli paylarımızın tamamının 1 (Bir) Türk Lirası bedelle Limak Holding A.Ş.' ne devredilmesine ilişkin işlemler 30.12.2021 tarihinde tamamlanarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup 03.01.2022 tarih 10486 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988708


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BFREN 1.192,40 76.385.493 % 10,00  
UZERB 38,50 1.320.779 % 10,00  
DOBUR 85,30 6.257.747 % 9,99  
MGROS 43,00 238.775.548 % 9,97  
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Sterlin 18,2631 18,3547 % 3,79  
Frank 14,7214 14,8101 % 3,69  
Riyal 3,5930 3,6110 % 3,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 13,11  
Altın Gr. 789 789 30,10  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 23,02 23,06 0,14  
Gümüş Gr. 10,01 10,03 0,38  
B. Petrol 80,04 80,04 1,06  
Seans Raporu 18:05
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