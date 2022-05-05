***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-37.484.402 37.484.402 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 253.712 -21.830.904 -21.577.191 12.546 -21.564.645Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı17 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.915.824 4.649.846 -21.556.763 -21.830.904 218.335.370 112.472 218.447.842Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-41.694.459 41.694.460 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -563.881 7.281.646 6.717.766 22.506 6.740.272Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıların Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 2.759.988 4.913.435 -63.514.811 7.281.646 643.004.339 151.083 643.155.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.219.355 38.075.003Dönem Karı (Zararı)7.304.151 -21.818.357Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.621.461 56.318.478Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.024.356 1.095.344Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 2.666.720 956.250Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.950.546 6.859.831Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24.576.951 50.055.321Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.402.888 -2.648.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-128.370.259 7.575Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -38.353.830 -19.064.328Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.985.690 -1.522.891Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -113.358.328 -22.421.688Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 40.925.156 16.843.861Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler628.726 9.064.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.226.293 17.108.572Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-70.444.647 34.507.696Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.578.416 -691.244Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.803.708 4.258.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-181.296 -4.552.117Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 445.189Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 445.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -182.506 -5.003.671Alınan Faiz1.210 6.365FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.416.631 -32.985.736Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.326.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -31.661.957Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.412 0Ödenen Faiz-2.350.281 -8.492.526Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -1.930.938 -1.157.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.817.282 537.150NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.817.282 537.150DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 93.945.220 10.445.910DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.127.938 10.983.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.058.877 93.945.220Finansal Yatırımlar5 9.138.194 4.718.787Ticari Alacalar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 387.233.992 348.880.162Diğer Alacaklar5.349.244 3.363.554İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.349.244 3.363.554Stoklar9 831.882.757 718.524.429Peşin Ödenmiş Giderler337.524.012 329.376.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 337.524.012 329.376.440Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 45.419 32.925Diğer Dönen Varlıklar83.838.811 72.767.414İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 83.838.811 72.767.414ARA TOPLAM1.686.071.306 1.571.608.931TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.686.071.306 1.571.608.931DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.948 20.948İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.948 20.948Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.390.000 5.390.000Maddi Duran Varlıklar12 104.394.342 105.094.897Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.018.616 24.021.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 25.018.616 24.021.611Peşin Ödenmiş Giderler10 41.537.632 36.436.936Ertelenmiş Vergi Varlığı18 21.802.793 24.555.016TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.164.331 195.519.408TOPLAM VARLIKLAR1.884.235.637 1.767.128.339KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 32.245.635 27.544.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 44.977.651 44.182.029Ticari Borçlar165.297.399 124.372.243İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 165.297.399 124.372.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.401.402 1.433.156Diğer Borçlar3.239.542 2.610.816İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 7.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.239.542 2.602.847Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 320.150.190 323.128.215Kısa Vadeli Karşılıklar3.391.688 5.172.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.982.214 1.928.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.409.474 3.244.660ARA TOPLAM570.703.507 528.443.239TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER570.703.507 528.443.239UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 658.572.278 591.223.495Uzun Vadeli Karşılıklar10.703.368 9.900.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.703.368 9.900.617Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 1.101.062 1.145.838TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER670.376.708 602.269.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.241.080.215 1.130.713.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar643.004.339 636.286.573Ödenmiş Sermaye17 652.500.000 652.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 3.996.748 3.996.748Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)39.586.360 40.150.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39.586.360 40.150.241Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 36.826.372 36.826.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 2.759.988 3.323.869Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.913.435 4.913.435Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -63.514.811 -21.820.352Net Dönem Karı veya Zararı17 7.281.646 -41.694.460Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 151.083 128.577TOPLAM ÖZKAYNAKLAR643.155.422 636.415.150TOPLAM KAYNAKLAR1.884.235.637 1.767.128.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat158.495.331 70.995.707Satışların Maliyeti-79.766.493 -32.129.111TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.728.838 38.866.596BRÜT KAR (ZARAR)78.728.838 38.866.596Genel Yönetim Giderleri-10.325.340 -7.438.111Pazarlama Giderleri-16.902.930 -8.239.937Araştırma ve Geliştirme Giderleri-618.398 -425.742Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler80.847.989 34.937.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-48.527.471 -13.630.778ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.202.688 44.069.057Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler223.606 645.332Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-483.692 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -206FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.942.602 44.714.183Finansman Gelirleri7.521.517 916.771Finansman Giderleri-78.757.080 -70.097.579SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.707.039 -24.466.625Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.402.888 2.648.268Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.532.997 -691.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.869.891 3.339.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.304.151 -21.818.357DÖNEM KARI (ZARARI)7.304.151 -21.818.357Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.505 12.547Ana Ortaklık Payları7.281.646 -21.830.904Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-563.881 255.007Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-726.323 318.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler162.442 -63.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri162.442 -63.752Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-563.881 255.007TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.740.270 -21.563.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.505 12.547Ana Ortaklık Payları6.717.765 -21.575.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026931BIST