***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2022 18:14
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yap
17:182.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,42
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1817,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0554
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1817,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0636
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:18968,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,01
|Açılış
|: 968,72
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:18
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.412.446
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|42.980.600
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|26.462.300
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.249.231
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.673.846
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|294.014
|% -2,99
|
|THYAO
|49,10
|3.463.894.239
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.129.419.579
|% 0,37
|
|EREGL
|26,20
|1.102.197.521
|% -1,73
|
|TUPRS
|242,70
|990.514.278
|% -0,86
|
|SASA
|40,90
|727.972.389
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,82
|640.990.197
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|629.687.454
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.736.015
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|615.227.571
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,53
|340.748.180
|% 2,03
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2409
|17,2709
|% 0,32
|
|Euro
|17,5711
|17,6116
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6174
|20,7208
|% 0,76
|
|Frank
|17,6573
|17,7636
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5796
|4,6026
|% 0,17
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,97
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,65
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.496
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,70
|