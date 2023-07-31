***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
31.07.2023 18:15
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2023 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağlı ortaklığımız Gimkat Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.
Raporun sonuç kısmı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul, ticari mal ve işçilik alımı işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'unu aşması öngörülmekte olup, işbu raporda Gimkat Araç Üstü Ekipman ve Ticaret A.Ş. ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yönetim ve bu yönetim seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177628
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
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|Açılış
|: 7.143
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|Önceki Kapanış
|: 7.067
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7.117
En Yüksek
7.257
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 26,9100
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|Önceki Kapanış
|: 26,9700
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En Düşük
26,8410
18:0529,6182
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|: -0,07%
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|Açılış
|: 29,7000
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|: 29,7000
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29,5633
18:051.704,51
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|: 0,67%
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|Açılış
|: 1.704,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
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1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9139
|26,9427
|% 0,25
|
|Euro
|29,5876
|29,6056
|% -0,11
|
|Sterlin
|34,4563
|34,6291
|% 0,09
|
|Frank
|30,7722
|30,9576
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1525
|7,1884
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,63
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|9,10
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.065
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.537
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,44
|0,39
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|1,03
|
Seans Raporu
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