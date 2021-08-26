***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.087.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.08.2021 tarih ve 44/1285 sayılı toplantısında onaylanan 26.08.2021 tarih ve E-10139 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahnamenin 3.kısmı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960540BIST