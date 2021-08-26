***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.08.2021 13:29
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.08.2021 tarih ve 44/1285 sayılı toplantısında onaylanan 26.08.2021 tarih ve E-10139 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahnamenin 3.kısmı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960540
BIST
17:461.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,14
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.446
17:468,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:469,8987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:46483,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,65
|Açılış
|: 483,42
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.757.374
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.788.237
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.722.015
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.237.299
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.871.571
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,99
|95.040.537
|% -9,73
|
|SRVGY
|70,35
|23.631.088
|% -9,46
|
|THYAO
|12,79
|1.539.723.831
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|1.064.009.593
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,03
|825.224.504
|% -8,99
|
|GESAN
|24,62
|587.871.571
|% -9,95
|
|PETKM
|6,10
|472.384.200
|% -0,33
|
|MRGYO
|1,14
|425.404.824
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|241.463.096
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|360.468.477
|% -0,39
|
|THYAO
|12,79
|1.539.723.831
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|1.064.009.593
|% -0,63
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3975
|8,3993
|% 0,34
|
|Euro
|9,8908
|9,8987
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4880
|11,5456
|% 0,05
|
|Frank
|9,1088
|9,1637
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2323
|2,2435
|% 0,36
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,03
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|-0,53
|
Seans Raporu
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