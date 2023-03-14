***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.087.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %65 oranında bedelli olarak 424.125.000 TL artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.03.2023 tarih ve 13/279 sayılı toplantısında onaylanan 13.03.2023 tarih ve E-34549 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahnamenin 1.kısmı ektedir.SPK tarafından onaylanan izahnamenin eklerine şirketimiz web sitesinden ulaşılabilir. (http://www.katmerciler.com.tr/L/TR/mid/505/g/505/Bedelli-Sermaye-Artirimi.htm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124452BIST