***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 10:09
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 8.072.680 $ (SekizMilyonYetmişİkiBinAltıYüzSeksenDolar) tutarında muhtelif araç üstü ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2021 yılı içerisinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881029
BIST
11:261.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:267,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:269,3310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:26488,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 488,28
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KLGYO
|14,08
|15.400.310
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|292.208
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.901.009
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|5.578.664
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|754.004
|% -9,99
|
|ODAS
|3,61
|585.153.266
|% 3,44
|
|SASA
|17,43
|288.835.766
|% 2,65
|
|GARAN
|7,11
|277.782.072
|% -0,42
|
|TUKAS
|12,84
|265.370.213
|% 7,54
|
|KERVT
|8,26
|231.145.129
|% 7,27
|
|ODAS
|3,61
|585.153.266
|% 3,44
|
|SKBNK
|1,75
|186.258.341
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,17
|149.742.435
|% 3,83
|
|EKGYO
|1,84
|117.495.462
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,58
|224.521.565
|% 0,00
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9024
|7,9074
|% 0,24
|
|Euro
|9,3248
|9,3310
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2717
|10,3232
|% -0,01
|
|Frank
|8,6482
|8,7003
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% 0,27
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,45
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|0,27
|