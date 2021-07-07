***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 07.07.2021 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.· Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri, işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması, yeni yatırımların yapılması, açık pozisyonun minimize edilmesi amacıyla 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında nakden artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılmasına,· Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,· Nakden artırılan 435.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 34.800.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 400.200.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,· Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 435.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,· Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,· Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların İsmail Katmerci tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,· Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,· Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesineOy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947898BIST