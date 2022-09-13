***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2022 tarihinde saat 17:00'de şirket merkezinde toplanmıştır.Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına İSMAİL KATMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine MEHMET KATMERCİ' nin getirilmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olmasına,Oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062775BIST