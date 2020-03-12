***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.03.2020 18:12
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %200 Bedelli Sermaye artırımı sonrası elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin denetim komitesi raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827695
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0753
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:057,0024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9877
18:05319,51
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -7,15
|Açılış
|: 319,51
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|77.100.988
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.608.178
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.318
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|487.004.374
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.802.731
|% 10,57
|
|AVTUR
|1,16
|3.670.235
|% -20,00
|
|DERAS
|2,00
|4.436.738
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.390.920
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.489.175
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.302.866
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|929.934.363
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|700.968.557
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|487.004.374
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|485.531.864
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|322.885.952
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.605.338
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|217.882.366
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.585.672
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|153.916.400
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|487.004.374
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9210
|7,9608
|% -0,23
|
|Frank
|6,6283
|6,6682
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6737
|1,6821
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-56,28
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,49
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,88
|15,91
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,53
|33,53
|-2,26
|