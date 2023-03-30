***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
30.03.2023 14:00
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %65 oranında olmak üzere 424.125.000 TL artışla 1.076.625.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 15.03.2023 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 29.03.2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 5.277.180,163 TL olup, kalan paylar, 03-04 Nisan 2023 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.katmerciler.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129705
BIST
16:304.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,07
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3019,1703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3020,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2007
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:301.211,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.211,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:26
|EKSUN
|78,65
|9.227.061
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.200.670
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|595.763.468
|% 9,99
|
|SDTTR
|134,30
|607.438.910
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.358.464
|% -10,00
|
|PAMEL
|232,00
|94.336.939
|% -8,91
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,74
|24.189.573
|% -5,79
|
|KRSTL
|9,34
|65.634.029
|% -5,08
|
|AKFYE
|19,35
|4.815.851.373
|% -4,87
|
|ISCTR
|13,71
|2.569.278.090
|% 1,48
|
|ASTOR
|53,75
|2.448.793.077
|% -0,19
|
|EREGL
|36,28
|2.019.087.894
|% -0,11
|
|THYAO
|123,60
|2.004.825.593
|% -0,80
|
|AKFYE
|19,35
|4.815.851.373
|% -4,87
|
|ISCTR
|13,71
|2.569.278.090
|% 1,48
|
|YKBNK
|10,10
|1.433.746.707
|% 0,30
|
|SKBNK
|2,36
|310.820.919
|% 7,27
|
|EKGYO
|6,53
|701.277.417
|% 0,77
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1654
|19,1711
|% 0,27
|
|Euro
|20,9755
|21,0037
|% 1,18
|
|Sterlin
|23,6340
|23,7525
|% 0,58
|
|Frank
|20,8932
|21,0190
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0892
|5,1147
|% 0,18
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.179
|8.263
|-13,00
|
|Yarım
|4.010
|4.043
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,24
|
|B. Petrol
|78,26
|78,26
|0,67
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
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16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ