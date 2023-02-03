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***KATVK* *HALKB* *HLVKS* *AKTIF* *A1CAP* *ISFIN* *ERCB* *ODEA* *CAGFA* *EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

03.02.2023 17:40
***KATVK* *HALKB* *HLVKS* *AKTIF* *A1CAP* *ISFIN* *ERCB* *ODEA* *CAGFA* *EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlan


***KATVK******HALKB******HLVKS******AKTIF******A1CAP******ISFIN******ERCB******ODEA******CAGFA******EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ODEA, HLVKS, HALKB, CAGFA, EMIRV, ERCB, A1CAP, ISFIN, KATVK, AKTIF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Odea Bank A.Ş. ODEA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFODEA52319 210.500.000 03.02.2023 08.05.2023 07.02.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA52333 150.000.000 03.02.2023 30.05.2023 07.02.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52314 1.220.000.000 03.02.2023 26.05.2023 07.02.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF82315 41.000.000 03.02.2023 04.08.2023 07.02.2023
- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIR52316 40.000.000 03.02.2023 10.05.2023 07.02.2023
- Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ERCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERCY52314 45.000.000 03.02.2023 05.05.2023 07.02.2023
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP82310 25.000.000 03.02.2023 01.08.2023 07.02.2023
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN52327 100.000.000 03.02.2023 29.05.2023 07.02.2023
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM92314 235.550.000 03.02.2023 21.09.2023 07.02.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYB52335 75.000.000 03.02.2023 03.05.2023 07.02.2023


İlgili Şirketler [ODEA, HLVKS, HALKB, CAGFA, EMIRV, ERCB, A1CAP, ISFIN, KATVK, AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109465


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Gümüş Gr. 13,51 13,53 -0,65  
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