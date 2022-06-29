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***KCAER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

29.06.2022 15:56
***KCAER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***KCAER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Kocaer Çelik payları, 30/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 233.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KOCAER CELIK XUTUM 30/06/2022
KOCAER CELIK XTUMY 30/06/2022
KOCAER CELIK XYLDZ 30/06/2022
KOCAER CELIK XHARZ 30/06/2022
KOCAER CELIK XUSIN 30/06/2022
KOCAER CELIK XMANA 30/06/2022
KOCAER CELIK XSIZM 30/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040004


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TURSG 5,35 371.945.406 % 9,86  
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Riyal 4,4210 4,4432 % -0,23  
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Altın Ons 1.831 1.831 11,41  
Altın Gr. 980 980 3,71  
Cumhuriyet 6.543 6.642 17,00  
Tam 6.539 6.628 -9,00  
Yarım 3.200 3.241 -5,00  
Çeyrek 1.603 1.620 -2,00  
Gümüş.Ons 20,89 20,92 0,05  
Gümüş Gr. 11,22 11,23 0,04  
B. Petrol 115 115 1,51  
Seans Raporu 16:13
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