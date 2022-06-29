***KCAER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KCAER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KCAER]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKocaer Çelik payları, 30/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 233.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKOCAER CELIK XUTUM 30/06/2022KOCAER CELIK XTUMY 30/06/2022KOCAER CELIK XYLDZ 30/06/2022KOCAER CELIK XHARZ 30/06/2022KOCAER CELIK XUSIN 30/06/2022KOCAER CELIK XMANA 30/06/2022KOCAER CELIK XSIZM 30/06/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040004BIST