***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:17
***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KCAER]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCAER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060401
BIST
12:013.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,78
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:0118,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2318
En Düşük
18,1962
12:0118,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0473
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:011.004,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.004,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ICBCT
|8,72
|92.662.882
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.823.546
|% 9,93
|
|INVEO
|18,48
|165.955.105
|% 9,35
|
|ZRGYO
|4,10
|79.823.074
|% 9,33
|
|MTRKS
|38,52
|8.608.527
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.860.435
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,42
|136.297.186
|% -7,94
|
|DYOBY
|19,20
|49.878.802
|% -7,69
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|YKBNK
|8,09
|5.385.198.022
|% -0,25
|
|EREGL
|32,24
|4.944.422.127
|% 4,07
|
|AKBNK
|14,75
|3.535.514.730
|% 3,95
|
|KRDMD
|13,80
|3.020.327.912
|% 7,14
|
|SISE
|26,02
|2.783.172.390
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,09
|5.385.198.022
|% -0,25
|
|EKGYO
|4,41
|2.523.687.673
|% 0,68
|
|AKBNK
|14,75
|3.535.514.730
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,02
|2.186.808.205
|% 3,94
|
|KRDMD
|13,80
|3.020.327.912
|% 7,14
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2214
|18,2318
|% 0,09
|
|Euro
|18,1296
|18,1406
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,0328
|21,1383
|% 0,51
|
|Frank
|18,5268
|18,6384
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8377
|4,8619
|% 0,12
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,73
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.762
|6.818
|6,00
|
|Yarım
|3.295
|3.334
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|94,49
|94,49
|-1,25
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16KLKIM
Yüzde 5.75 oranında artışla 27.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 593, 388 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.84 ) 3, 700
-
12:15XU100
Endeks 3, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 53, 973.00 milyon TL de
-
12:15EREGL
Yüzde 4.20 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 022, 860 adet işlem
-
12:14VAKBN
Yüzde 7.52 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 072, 972 adet işlem