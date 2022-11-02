***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 17:47
***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCAER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076305
BIST
17:334.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 8,78
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:3318,6227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:3318,4114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:33987,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,45
|Açılış
|: 987,67
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MIATK
|68,75
|297.618.109
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.380.426
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|273.518.672
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.225.598
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|232.501.397
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,90
|265.756.840
|% -8,73
|
|LIDER
|44,38
|57.545.719
|% -8,04
|
|YAPRK
|48,42
|42.202.669
|% -7,60
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,13
|114.123.599
|% -6,44
|
|ASELS
|35,76
|7.456.552.522
|% 7,26
|
|THYAO
|101,00
|5.256.227.837
|% -1,37
|
|SASA
|125,20
|2.962.558.691
|% -4,79
|
|EREGL
|30,30
|2.499.818.015
|% 2,09
|
|TUPRS
|396,90
|2.455.977.977
|% 1,77
|
|EKGYO
|4,53
|1.607.049.582
|% 0,44
|
|TSKB
|3,08
|882.082.301
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,02
|536.359.081
|% 1,00
|
|ISCTR
|9,01
|2.337.672.705
|% -3,94
|
|ODAS
|8,43
|1.939.996.359
|% 7,53
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6187
|18,6227
|% 0,20
|
|Euro
|18,3992
|18,4114
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,3126
|21,4195
|% 0,12
|
|Frank
|18,5956
|18,7077
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% 0,14
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,03
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.649
|6.706
|11,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|
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