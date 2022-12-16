***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 13:36
***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCAER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087912
BIST
15:265.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 30,77
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:2618,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:2619,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:261.068,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.068,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ARASE
|255,20
|25.148.684
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.582.813
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.634.998.962
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.166.593
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.839.723
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.026.342
|% -9,82
|
|EUREN
|14,43
|801.568.992
|% -9,36
|
|ALFAS
|294,40
|264.779.109
|% -7,86
|
|VAKBN
|12,34
|4.802.368.884
|% 7,59
|
|THYAO
|140,90
|4.359.706.124
|% 0,57
|
|YKBNK
|12,00
|4.241.923.337
|% 1,35
|
|AKBNK
|18,97
|3.642.249.330
|% 2,54
|
|EKGYO
|8,14
|3.531.888.782
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,14
|3.531.888.782
|% 3,30
|
|VAKBN
|12,34
|4.802.368.884
|% 7,59
|
|SKBNK
|3,16
|1.170.277.339
|% 8,59
|
|YKBNK
|12,00
|4.241.923.337
|% 1,35
|
|TSKB
|4,94
|1.280.858.885
|% 6,47
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6477
|18,6499
|% 0,03
|
|Euro
|19,8162
|19,8275
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6540
|22,7676
|% 0,08
|
|Frank
|19,9753
|20,0957
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9436
|4,9683
|% 0,02
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|4,01
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.227
|7.274
|16,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|8,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|-1,49
|
Seans Raporu
15:26
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15:38RTALB
Yüzde 5.90 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 403, 071 adet işlem