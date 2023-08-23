***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 17:06
***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KCAER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCAER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188694
BIST
'
17:417.542
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -59,79
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:4125,8560
En Yüksek
|Değişim
|: -4,90%
|| -1,3333
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:4128,1665
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -1,3598
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:411.590,47
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -83,76
|Açılış
|: 1.590,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:39
|GARAN
|54,45
|6.867.167.800
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,10
|2.602.365.233
|% -12,47
|
|ADEL
|677,90
|347.745.117
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.673.240
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.163.160
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.381.956
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|THYAO
|233,00
|12.769.027.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.661.679.083
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,45
|5.223.343.271
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,16
|2.202.869.835
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7449
|25,7544
|% -5,28
|
|Euro
|27,9958
|28,0727
|% -4,92
|
|Sterlin
|32,4505
|32,6132
|% -5,88
|
|Frank
|29,0793
|29,2544
|% -5,71
|
|Riyal
|6,8395
|6,8738
|% -5,33
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54SARKY
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 905, 020 adet işlem
-
17:53DGNMO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 829, 265 adet işlem
-
17:52AKFGY
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 689, 799 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 7 artarak (% 0.33 ) 8, 122
-
17:51XU100
Endeks 7, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 209, 760.00 milyon TL de