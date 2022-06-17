***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
17.06.2022 17:09
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu ekte(3) yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038043
BIST
17:182.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 38,40
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.527
En Düşük
2.486
17:1817,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3307
En Düşük
17,2421
17:1818,1236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1516
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0967
17:181.023,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,49
|Açılış
|: 1.023,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,02
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KUYAS
|6,71
|28.665.012
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.049.785
|% 9,97
|
|SANEL
|6,77
|9.656.954
|% 9,90
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|YGGYO
|21,30
|13.893.505
|% -4,83
|
|BAYRK
|5,93
|7.258.948
|% -4,82
|
|TDGYO
|6,35
|5.038.593
|% -4,80
|
|THYAO
|47,86
|3.719.294.137
|% 1,10
|
|EREGL
|28,84
|2.888.423.344
|% -1,23
|
|SISE
|21,92
|1.772.199.963
|% 4,08
|
|SASA
|45,70
|1.576.343.451
|% 0,57
|
|KOZAL
|192,70
|1.361.274.365
|% 7,29
|
|YKBNK
|4,84
|976.666.365
|% 4,09
|
|PRDGS
|2,79
|483.250.398
|% 1,09
|
|ODAS
|2,95
|486.774.173
|% -2,32
|
|AKBNK
|8,90
|1.332.059.538
|% 5,08
|
|TSKB
|2,28
|277.536.971
|% 7,04
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3192
|17,3280
|% 0,17
|
|Euro
|18,1167
|18,1236
|% -0,83
|
|Sterlin
|21,0513
|21,1569
|% -1,20
|
|Frank
|17,8255
|17,9329
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5992
|4,6223
|% 0,04
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-15,78
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.795
|6.908
|-58,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,37
|