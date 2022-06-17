***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
17.06.2022 17:08
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KCAER]
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Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname - EK 7h-Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038037
BIST
17:182.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 38,18
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.527
En Düşük
2.486
17:1817,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3307
En Düşük
17,2421
17:1818,1236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1516
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0967
17:181.023,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,49
|Açılış
|: 1.023,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,02
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KUYAS
|6,71
|28.665.012
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.049.785
|% 9,97
|
|SANEL
|6,77
|9.656.954
|% 9,90
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|YGGYO
|21,30
|13.893.505
|% -4,83
|
|BAYRK
|5,93
|7.258.948
|% -4,82
|
|TDGYO
|6,35
|5.038.593
|% -4,80
|
|THYAO
|47,86
|3.719.294.137
|% 1,10
|
|EREGL
|28,84
|2.888.423.344
|% -1,23
|
|SISE
|21,92
|1.772.199.963
|% 4,08
|
|SASA
|45,70
|1.576.343.451
|% 0,57
|
|KOZAL
|192,70
|1.361.274.365
|% 7,29
|
|YKBNK
|4,84
|976.666.365
|% 4,09
|
|PRDGS
|2,79
|483.250.398
|% 1,09
|
|ODAS
|2,95
|486.774.173
|% -2,32
|
|AKBNK
|8,90
|1.332.059.538
|% 5,08
|
|TSKB
|2,28
|277.536.971
|% 7,04
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3193
|17,3329
|% 0,20
|
|Euro
|18,1222
|18,1394
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,0624
|21,1680
|% -1,14
|
|Frank
|17,8392
|17,9466
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5975
|4,6205
|% -0,00
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-16,48
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-9,08
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.787
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.332
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|-0,19
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,73
|
Seans Raporu
17:16
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17:31FONET
Yüzde 9.36 oranında artışla 14.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 291, 028 adet işlem
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17:30ULUUN
Yüzde 8.00 oranında artışla 22.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 866, 464 adet işlem
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17:29GWIND
Yüzde 7.07 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 932, 241 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 2, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 28, 252.00 milyon TL de
-
17:28DERIM
Yüzde 4.85 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 630 adet işlem