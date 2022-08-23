***KCAER* *IMASM* *MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
23.08.2022 12:46
***KCAER******IMASM******MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [IMASM, KCAER, MANAS]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
IMAS MAKINA 38 24/08/2022
KOCAER CELIK 19 24/08/2022
MANAS ENERJI YONETIMI 69 24/08/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057747
BIST
15:333.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 42,48
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:3318,1331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0679
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
15:3318,0094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:331.008,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.008,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:33
|BFREN
|1.306,80
|14.618.714
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.517.457
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.171.845
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|145,90
|19.594.473
|% -5,51
|
|THYAO
|67,50
|3.604.867.976
|% -0,37
|
|YKBNK
|6,12
|3.398.170.622
|% 5,70
|
|AKBNK
|11,30
|3.315.229.237
|% 5,02
|
|ASELS
|26,20
|2.438.391.086
|% 1,55
|
|SISE
|25,62
|2.343.708.822
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,12
|3.398.170.622
|% 5,70
|
|EKGYO
|3,94
|2.011.875.796
|% 1,55
|
|AKBNK
|11,30
|3.315.229.237
|% 5,02
|
|ALBRK
|2,22
|468.798.729
|% 6,22
|
|ISCTR
|8,13
|1.677.308.342
|% 8,98
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1252
|18,1331
|% 0,38
|
|Euro
|18,0017
|18,0094
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,2407
|21,3473
|% 0,32
|
|Frank
|18,6371
|18,7494
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8105
|4,8346
|% 0,40
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-4,99
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-28,00
|
|Yarım
|3.310
|3.351
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,02
|
|B. Petrol
|97,19
|97,19
|0,71
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48ISFIN
Yüzde 4.63 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 797, 604 adet işlem
-
15:47EGEEN
Yüzde 5.20 oranında artışla 2, 410.20 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 599 adet işlem
-
15:46YYAPI
Yüzde 6.06 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 902, 168 adet işlem
-
15:45XU100
Endeks 3, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 47, 149.00 milyon TL de
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15:45ULKER
Yüzde 5.99 oranında artışla 17.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 037, 720 adet işlem